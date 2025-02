Der Cannabis Social Club (CSC) in Erfurt erntet seine ersten Pflanzen. Laut Schatzmeister Dennis Gottschalk sollen dabei rund 25 Kilogramm Genusscannabis geerntet werden.

Nach einer zweiwöchigen Trocknungszeit soll in der letzten Februarwoche die erste Ware an die knapp 500 Mitglieder abgegeben werden. Laut Gottschalk sind die Pflanzen sehr gut gewachsen, zum Teil sogar etwas zu hoch. Am 1. November waren die Pflanzen gesät worden.