Cannabis mit Einschränkungen legal Seit April 2024 sind der Erwerb, Anbau und Konsum von Cannabis für Erwachsene unter bestimmten Voraussetzungen legal. Erlaubt ist der Anbau von bis zu drei Pflanzen in Privatwohnungen, aufbewahren darf man bis zu 50 Gramm Cannabis. Zudem ist es nicht-kommerziellen "Anbauvereinigungen" mit Lizenz (Cannabis Clubs) erlaubt, gemeinschaftlich Cannabis anzubauen.



Neben Erfurt sind auch andere Thüringer Cannabis-Clubs in den Startlöchern, um erstmals das Rauschmittel mit psychoaktiven Wirkstoffen an Mitglieder abzugeben. Ein Weimarer Verein möchte im März damit beginnen. Lizenzen für Anbau und Abgabe wurden etwa auch an Clubs in Jena und Hildburghausen vergeben.