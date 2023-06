Laut Bundeslandwirtschaftsministerium ist in Industriehanf ein THC-Gehalt von bis zu 0,3 Prozent erlaubt. Ob der THC-Gehalt in den Pflanzen an der Clara-Zetkin-Straße darüber lag und somit strafbar im Sinne des Bundesbetäubungsmittelgesetzes war, ist bisher nicht ermittelt worden. Das hatte auch MDR THÜRINGEN anfänglich falsch berichtet. "Den genauen THC-Gehalt kann ein Schnelltest nicht bestimmten", erklärt Neumann. Der Test zeige allerdings an, ob der entsprechende Wirkstoff überhaupt vorhanden ist. Da dies der Fall gewesen sei, liegt hier der Anfangsverdacht eines illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln vor.

Sowohl die Konzentration der Pflanzen in den Beeten als auch der schwache Geruch deuten auf Industriehanf hin. Bildrechte: Alexander Reißland