Dennoch würde er sich wünschen, dass Cannabis irgendwann in Shops auch an Laufkundschaft verkaufen zu können. "Bis jetzt sind wir da nicht gewinnorientiert", sagt Klatt. Rund 180.000 Euro sind bisher an Investitionen in den Club und die Halle für den Anbau investiert. Klatt hat dafür einen Privatkredit aufgenommen. "Ich wusste, es wird viel Arbeit. Aber dass es so viel Arbeit wird und der Ansturm so groß ist, hätte ich nicht gedacht", sagt er.