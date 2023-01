Das Caritas-Unternehmen begründete den Schritt mit erheblich gestiegenen Energiekosten in den Pflegeeinrichtungen. Inzwischen bedauere das Unternehmen dieses Vorgehen. Gegenüber MDR THÜRINGEN erklärt der Geschäftsführer, man wollte sich zu keinem Zeitpunkt unrechtmäßig bereichern. Der Betrag werde den Bewohnern unaufgefordert in den kommenden Tagen auf ihr Konto zurückerstattet. Die Caritas betreibt in Thüringen neun Pflegeheime, in denen etwa 720 Menschen betreut werden.