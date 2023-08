Andreas Gabalier spielt am 25. August auf dem Domplatz in Erfurt.

Andreas Gabalier spielt am 25. August auf dem Domplatz in Erfurt. Bildrechte: IMAGO / Zeitungsfoto.at

Roland Kaiser, die Broilers und Santiano waren schon da. Nun stehen die Konzerte von Andreas Gabalier und Clueso an. Zu den Open-Air-Konzerten auf dem Domplatz in Erfurt werden mehrere Tausend Besucher erwartet. Auch auf dem angrenzenden Petersberg hören viele Interessierte mit etwas Abstand zu. Zwei Konzerte sind bereits ausverkauft, für eins gibt es noch Karten.

Der Domplatz wird ab Höhe Pergamentergasse und vor dem Landgericht aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrt. Sollte eine Überfüllung der Andreasstraße während des Anreiseverkehrs drohen, wird dort in Richtung Domplatz gesperrt. Ausschlaggebend ist die Situation am jeweiligen Abend.

Roland Kaiser war am 18. August zu Gast. Die Broilers am 19. August und Santiano spielten ihre Jubiläumstournee am 20. August in Erfurt.