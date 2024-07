Der Song ist ein Auftragswerk von "Team Deutschland", den Olympioniken und Paraolympioniken die bei den Spielen in Paris ab 26. Juli an den Start gehen. Zum ersten Mal hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) einen Teamsong in Auftrag gegeben. Damit wolle man den Sportlern "einen musikalischen Begleiter für ihre ganz besondere Reise mit ins Gepäck geben, sodass sie immer an ihre Geschichten und Emotionen erinnert werden".