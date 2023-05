"Jan kam mir zu keinem Zeitpunkt wie ein Nerd vor", erinnert sich Natalja Rehbach, die im Egapark für die Planung von Veranstaltungen zuständig ist, an das erste Treffen mit dem Comic-Liebhaber. "Im Gegenteil sogar: Er war gut organisiert, hatte klare Vorstellungen und Ziele und wir waren gleich sehr angetan von der Idee des Comicparks", so Rehbach. Außerdem war Ettingshausen bereit, neben seiner Freizeit auch Geld zu investieren. Etwas mehr als 10.000 Euro brachte er auf, um seinen Traum von der ersten Comic-Convention im Freistaat wahr werden zu lassen. Dafür verkaufte er sogar seine Magic-Karten.

"Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Aber es stimmt, ich habe damals Teile meiner Sammlung verkauft", lacht Ettingshausen. "Magic the Gathering" ist ein amerikanisches Sammelkartenspiel, das seit 1993 stetig erweitert wird und bis heute einen festen Platz in den allermeisten Comic-Shops hat. Manche dieser Karten erzielen bei Auktionen im Internet gute Preise. Die teuerste Karte der Welt, der bei Magic-Spielern sagenumwobene "Schwarze Lotus", erzielte kürzlich einen Preis von 615.000 US-Dollar .

Besonders die Cosplayer (engl. für "Kostümspiel") nehmen zum Teil weite Anreisen in Kauf, weil sich der Egapark in Blogs, Foren und auf bei Social Media als Foto-Location herumgesprochen hat. So ist der japanische Garten die ideale Kulisse für Manga-Fans, die hier scharenweise in detailverliebten Kostümen posieren, während Disney-Prinzessinnen sich vor den Springbrunnen tummeln und der Aussichtsturm von Super- und Ironman für Fotos in Beschlag genommen wird. Nicht zu vergessen die Steampunker, die die Straßen des Parks für eine Fahrt in der Dampfkutsche nutzen wollen.