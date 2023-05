"Jan kam mir zu keinem Zeitpunkt wie ein Nerd vor", erinnert sich Natalja Rehbach, die im Egapark für die Planung von Veranstaltungen zuständig ist, an das erste Treffen mit dem Comic-Liebhaber. "Im Gegenteil sogar: Er war gut organisiert, hatte klare Vorstellungen und Ziele und wir waren gleich sehr angetan von der Idee des Comicparks", so Rehbach. Außerdem war Ettingshausen bereit, neben seiner Freizeit auch Geld zu investieren. Etwas mehr als 10.000 Euro brachte er auf, um seinen Traum von der ersten Comic-Convention im Freistaat wahr werden zu lassen. Dafür verkaufte er sogar seine Magic-Karten.

"Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Aber es stimmt, ich habe damals Teile meiner Sammlung verkauft", lacht Ettingshausen. "Magic the Gathering" ist ein amerikanisches Sammelkartenspiel, das seit 1993 stetig erweitert wird und bis heute einen festen Platz in den allermeisten Comic-Shops hat. Manche dieser Karten erzielen bei Auktionen im Internet gute Preise. Die teuerste Karte der Welt, der bei Magic-Spielern sagenumwobene "Schwarze Lotus", erzielte kürzlich einen Preis von 615.000 US-Dollar.

Egapark als Kulisse für Cosplayer und Walking-Acts

Weil Comic- und Cosplay-Fans in etwa aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, wie Magic-Spieler, die für Sammelkarten viel Geld ausgeben, ist es kaum verwunderlich, dass der Comic Park seit 2017 eine große Erfolgsgeschichte ist. Jahr für Jahr tummeln sich auf der Ega mehr und mehr Besucher. Sie kommen aus Thüringen, Deutschland und ganz Europa.

Natalja Rehbach ist als Ega-Mitarbeiterin für den Comicpark zuständig. Bildrechte: Egapark Erfurt

Besonders die Cosplayer (engl. für "Kostümspiel") nehmen zum Teil weite Anreisen in Kauf, weil sich der Egapark in Blogs, Foren und auf Social Media als Foto-Location herumgesprochen hat. So ist der japanische Garten die ideale Kulisse für Manga-Fans, die hier scharenweise in detailverliebten Kostümen posieren, während Disney-Prinzessinnen sich vor den Springbrunnen tummeln und der Aussichtsturm von Super- und Ironman für Fotos in Beschlag genommen wird. Nicht zu vergessen die Steampunker, die die Straßen des Parks für eine Fahrt in der Dampfkutsche nutzen wollen.

Am Wochenende bevölkern auch zahlreiche Walking-Acts das Ega-Gelände. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Die ganze Pracht und Kostümvielfalt können Besucher beim obligatorischen Cosplay-Wettbewerb auf der Parkbühne bestaunen. "Der darf natürlich nicht fehlen. Das ist das publikumsstärkste Event am ganzen Wochenende", sagt Ettingshausen. "Jeder, der möchte, kann hier sein Cosplay mit einer kleinen Performance präsentieren."

Neue Attraktionen: Römer, Dinos und Synchronsprecher

Das Herzstück der Convention ist aber die Comic-Messe. Hier können Liebhaber auf Entdeckungsreise gehen und die neusten Hefte von Indie-Verlagen erwerben. Auch "Der schwarze Turm", der einzige Comicbuch-Verlag in Thüringen, wird vor Ort sein. Zahlreiche Händler bieten darüber hinaus Merchandise-Artikel und Accessoires an und im Haus Danakil können sich Fans ihre Comics von rund 30 Künstlern signieren lassen.

In diesem Jahr werden erstmals auch bekannte Synchronsprecher vor Ort sein - darunter zum Beispiel Dirk Meyer (er spricht "Fry" in der Science-Fiction-Animationsserie "Futurama" oder "Butters" in der Animationsserie "Southpark") und Sven Plate (Synchronstimme von "Bugs Bunny" oder von Wil Wheaton, Schauspieler bei "Guardians of the Galaxy" oder "Star Trek"). "Die haben einen eigenen Stand und Besucher können sich witzige Sprachnachrichten einsprechen lassen", sagt Ettingshausen. Weitere Neuheiten, die vor allem Kinder begeistern dürften, sind die römischen Legionäre, die als Walking-Act im Park unterwegs sind und die Dino-Rock-Band "Heavy Saurus".

Ein Muss für Comic-Fans: Hefte kaufen und von den Autoren und Zeichnern gleich signieren lassen. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Keine Warteschlangen mehr am Eingang?

Darüber hinaus gibt es auch eine organisatorische Neuheit. Nachdem sich im letzten Jahr gigantische Warteschlangen am Einlass bildeten, weil der Comicpark eine separate Kasse hatte, wird der Egapark dieses Jahr seinen Normal-Betrieb einstellen. Am 13. und 14. Mai kann das Gelände also nur mit dem Comicpark-Ticket betreten werden, das fünf Euro teurer ist als normal. Comic-Fans können den Egapark dann endlich an allen Eingängen betreten.

Beim Comicpark 2022 kam es zu langen Warteschlangen. Bildrechte: MDR/Nicky Scholz

Dass der Egapark zu so einem Zugeständnis bereit ist, zeigt, welchen hohen Stellenwert die Convention für den Park besitzt. "Natürlich wollen wir junge Menschen in den Egapark locken und dafür bietet der Comicpark eine super Plattform", sagt Natalja Rehbach und verweist auf die Besucherzahlen. Im letzten Jahr zählte die Ega am Comicpark-Wochenende 14.000 Besucher - mehr als die Hälfte kam allein wegen der Convention. Auch deshalb sei der Comicpark längst ein fester Bestandteil des Jahresprogramms, sagt Rehbach. "Wir wollen die Veranstaltung auf jeden Fall beibehalten und hoffen, dass sie noch weiterwächst."