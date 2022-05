Erfurt Corona-Bußgelder gegen Stadt-Mitarbeiter - Streit um Foto vor Gericht

Kurz nach der Geschichte hatte sie jedoch bei einer Befragung durch die Stadt ausgesagt, dass man sich im Kollegenkreis nach der Arbeit getroffen hatte, zitiert der Richter danach aus der Akte. Weil sie nun aber schweigt, will der Richter noch einen Abteilungsleiter der Stadtverwaltung hören, der die junge Frau damals befragte. Die Akte sei nicht ganz so schön, sagt er beim Zuklappen. Da meldet sich noch mal einer der Anwälte zu Wort: "Was glauben Sie, warum Ihre berufserfahrene Kollegin das andere Verfahren eingestellt hat?". Der junge Richter schaut ihn weiter freundlich an. Am 31. Mai wird der Zeuge gehört - und dann soll der Fall entschieden werden. Eine Entscheidung mit Signalwirkung.