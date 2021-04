Pandemie Corona-Ausbruch in Dehoga-Internat: 90 Azubis in Quarantäne

Im Ausbildungs-Internat des Thüringer Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Erfurt sind mehrere Azubis positiv auf Covid-19 getestet worden. 90 junge Menschen müssen daher für zwei Wochen in Quarantäne und deshalb in Mehrbettzimmern im Wohnheim ausharren.