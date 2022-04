Die Stadt Erfurt will künftig nicht mehr pauschal auf die 3G-Coronaregel setzen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, soll überprüft werden, in welchen Bereichen städtischer Einrichtungen auf 3G verzichtet werden kann. 3G bedeutet, dass nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen Zutritt haben.

Die Regeln sollen künftig je nach Besucheraufkommen und Ansteckungsgefahr angepasst werden. In Bereichen, wo Abstand und Maske ausreichend sind, soll auf einen 3G-Nachweis verzichtet werden. Der Thüringer Landtag hatte in der vergangenen Woche beschlossen, viele Corona-Regeln am 2. April auslaufen zu lassen. In manchen Bereichen fällt nun unter anderem die Maskenpflicht weg, in anderen nicht. Der Einzelhandel setzt auf Freiwilligkeit.

Corona-Regeln: Unstimmigkeiten bei Test-Nachweisen

Probleme hatten in Erfurt seit Anfang der Woche Schüler, die wegen fehlender 3G-Nachweise nicht in städtische Einrichtungen wie etwa die Musikschule oder in Museen kamen. Zwar wird an den Schulen zweimal pro Woche getestet. Doch die Tests werden nicht mehr an allen Schulen dokumentiert.

Darauf reagiert die Stadt nun und will sich mit den Schulen in Verbindung setzen. Kinder sollten nicht in ihrer musischen Arbeit eingeschränkt werden oder auf den Besuch im Krankenhaus verzichten müssen, hieß es. Auch für die bevorstehenden Osterferien müsse eine Lösung gefunden werden.

Inzidenz in Erfurt thüringenweit am höchsten