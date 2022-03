Ab der siebten Klasse machen die Schülerinnen und Schüler an der Regelschule Stotternheim pro Schuljahr mindestens ein Praktikum. Die zentrale Frage, die sich die Schüler dabei stellen müssen: Wo will ich hin? Doch während Corona war die Frage nicht "Wohin?", sondern ob überhaupt Praktika stattfinden können.

Eine Frage der Organisation

"Wenn wir normalen Schulalltag haben, haben wir einen Arbeitsplan, der über das ganze Schuljahr feststeht. Da stellt sich gar nicht die Frage, ob jetzt gerade das Praktikum stattfinden kann oder nicht", sagt der stellvertretende Schulleiter, Sven Labitzke. Neben dem Online-Unterricht musste in den vergangenen zwei Jahren auch die Berufsorientierung umstrukturiert werden.

Unseren schulischen Ablauf mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen in Einklang zu bringen, war unser Hauptproblem. Sven Labitzke Stellvertretender Schulleiter der Regelschule Stotternheim

"Das war die größte Herausforderung für uns, das immer abzugleichen. Unseren schulischen Ablauf mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen in Einklang zu bringen, war unser Hauptproblem", so Labitzke.

Teilweise wurden Praktika auf die Ferien verlegt, im Frühjahr 2020 musste für die achten Klassen ein zweiwöchiges Praktikum komplett abgesagt werden. Die meisten Praktika finden in Stotternheim aber im Sommer statt, weshalb es bei dem einmaligen Ausfall blieb.

Schulleiter Joachim Fleck, Wirtschaft-Recht-Technik-Lehrer Tino Russhack und der stellvertretende Schulleiter Sven Labitzke mussten die Eltern ermuntern, damit ihre Kinder immer wieder aufs Neue Bewerbungen schreiben. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Mehr Bewerbungen schreiben

Für die Schüler bedeutete ein Praktikum in Corona-Zeiten vor allem eins: mehr Bewerbungen schreiben. Denn viele Betriebe konnten durch Kurzarbeit und die unsichere Planung keine Praktikanten einstellen. "Das heißt, wir mussten ganz schön die Schüler und auch die Eltern unter Druck setzen, damit überhaupt ein Praktikum zustande kommt", erzählt Labitzke und meint damit die Anzahl an Bewerbungen, die verschickt werden mussten.

Anna und Sarah haben ihren Weg gefunden

Anna Winkler und Sarah Auer sind mittlerweile in der zehnten Klasse und haben trotz Pandemie Praktikumsplätze gefunden. "Ich hab auf jeden Fall mehrere Bewerbungen geschickt, ich glaube, drei oder vier, und ich hatte auch zwei Absagen, aber da, wo ich unbedingt hin wollte, da konnte ich dann auch hin", erzählt Anna. Ihr erstes Praktikum hatte sie in der Buchhaltung gemacht, das zweite in einer Gärtnerei. "Ich wollte immer was mit Pflanzen machen, aber das hat mir dann nicht gefallen", sagt sie. Diesen Weg konnte Anna also schon ausschließen.

Ich hab beim ersten Praktikum auch drei Absagen gehabt, aber dann hat es doch noch funktioniert. Anna hat ein Praktikum in einer Kinderkrippe absolviert