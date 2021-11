Die Kassenärtliche Vereinigung Thüringen (KVT) und das Gesundheitsministerium haben eine Impfparty Ende Oktober in Erfurt verteidigt. In einer Mitteilung vom Montag heißt es, mit der Veranstaltung sollte den Beteiligten an der Impf-Kampagne im Land gedankt werden. Gleichzeitig habe die Feier mit rund 1.000 geladenen Gästen gezeigt, dass mit der 2G-Regel zur Normalität zurückgekehrt werden könne.

Sie selbst habe auch eine Einladung erhalten, so die Gesundheitspolitikerin. Sie habe sich bewusst gegen die Teilnahme entschieden, weil sie eine Party mit 700 Menschen angesichts der Corona-Lage für unangemessen halte. Es habe sich "komisch angefühlt", in einer Zeit, in der viele Thüringer Existenzsorgen haben, zu so einer Party geladen zu werden. Die Idee der Initiatoren sei sicher gut gemeint gewesen, der Schuss sei aber nach hinten losgegangen. Von SPD, FDP und Grünen hatten nach Informationen von MDR THÜRINGEN keine Landtagsabgeordneten teilgenommen.