Unter dem Motto "Impft uns endlich" hatten Studierende der Erfurter Uni die Impf-Aktion am Mittwoch organisiert. Hannah Schneider sagte, um nach anderthalb Jahren wieder ein Präsenzstudium wenigstens mit kleinen Seminaren zu ermöglichen, müssten endlich auch Studierende eine schnelle Impfmöglichkeit erhalten. Die Anmeldeseite im Internet war am Dienstagmittag freigeschaltet worden. Schneider sagte, sie hoffe, dass noch viele spontan zum Impfen erscheinen oder sich am Mittwoch einen Termin kurzfristig buchen. Der Studierendenrat hatte zuvor an alle knapp 6.000 Studentinnen und Studenten eine Umfrage zum Impfinteresse geschickt. Es gab mehr als 1.000 positive Rückmeldungen.