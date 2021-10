Angesichts der hohen Corona-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen will Thüringens Landesregierung beim wissenschaftlichen Beirat ein Sondergutachten in Auftrag geben. Das Gremium soll erklären, warum in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche – am Montag den Wert von 290 überschritten hat.