Als Liane Beyer wegen einer Voruntersuchung für eine Darmspiegelung Ende November das Katholische Krankenhaus (KKH) in Erfurt betritt, ist sie gelinde gesagt erstaunt über die - in ihren Augen - unzureichenden Corona-Schutzmaßnahmen.

"Sie wollten nur wissen, was ich möchte. Ich habe meinen Überweisungsschein vorgezeigt und wurde ohne Test und ohne Fiebermessen weiter zum Arzt geschickt", sagt sie. Auch nach ihrem Impfnachweis habe niemand gefragt. "An jedem Biertisch braucht man einen Nachweis, aber im Krankenhaus nicht." Das sei in dieser Pandemie nicht zu verstehen, findet die 64-jährige Erfurterin.

Das ist vergleichbar mit einer normalen Sprechstunde, wir machen das so wie das in jeder Arztpraxis gehandhabt wird.

Und tatsächlich: Dass ambulante Patienten nicht getestet werden, ist nicht nur im Katholischen Krankenhaus Erfurt so. "Wir testen jeden Patienten, der stationär zu uns kommt", sagt Stephan Breidt, Pressesprecher der Thüringen-Kliniken mit Standorten in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck. Ambulante Patienten aber werden nicht getestet. "Das ist vergleichbar mit einer normalen Sprechstunde, wir machen das so wie das in jeder Arztpraxis gehandhabt wird", sagt Stephan Breidt. Jeden ambulanten Patienten zu testen, sei nicht leistbar. Stephan Breidt: "Das hat auch damit zu tun, dass es keine Tests auf dem Markt gibt."