Erfurt hat das Konzept zur Öffnung von Geschäften auch in der Corona-Pandemie überarbeitet. Man komme damit den Auflagen des Gesundheitsministeriums nach, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Konzept soll dem Ministerium noch am Montag übergeben werden. "Das Erfurter Modell ist in Pandemiezeiten der Weg zurück zu einem Stückchen Normalität, nämlich zu offenen Geschäften und Läden und später auch Gaststätten", sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD).