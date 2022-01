Besuch in Erfurt Generalmajor Breuer für Thüringer Vertreter im Corona-Krisenstab

Der Leiter des Corona-Krisenstabs, Generalmajor Carsten Breuer, würde gerne einen Thüringer Vertreter in das Gremium holen, um von den Thüringer Erfahrungen in der Pandemie zu profitieren. Bei einem Besuch in Erfurt rief er abermals zum Impfen auf und stellte einen Termin für den Novavax-Impfstoff in Aussicht.