Ein Streit um eine Maske ist am Donnerstagabend in einem Getränkeladen in Erfurt eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein 69-jähriger Mann das Geschäft ohne Mund-Nasen-Bedeckung. Deswegen wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen.

Nach Polizeiangaben hat ein Kunde in Erfurt im Streit über das Tragen einer Corona-Maske Pfefferspray eingesetzt. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO