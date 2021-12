In der Musikschule ist ab Freitag nur noch als Einzelunterricht gestattet, die Volkshochschule muss ihr Angebot bis auf wenige Ausnahmen auf digitale Kurse umstellen. Das öffentliche Eislaufen wird eingestellt. Eltern erhalten Kindergartengebühren zurückerstattet, wenn sie ihre Kinder vorübergehend nicht betreuen lassen wollen.

Fitnessstudios sind laut Stadt nicht von diesen Einschränkungen betroffen, dort gilt weiter 2G. Auch städtische Turnhallen dürfen in Erfurt nun doch geöffnet bleiben. Nachdem die Stadt Erfurt am Mittwoch verfügt hatte, alle Hallen komplett zu schließen und Freizeitsport nur noch draußen zu gestatten, wurde diese Regel am Freitag wieder aufgehoben.