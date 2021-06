Ein unscheinbares Lagerhaus in einem Gewerbegebiet in Erfurt: Ein Mitarbeiter zieht einen Hubwagen über den blank gewienerten Boden, auf dem Wagen ein Palette mit Kartons. Die Aufschriften darauf zeigen den Inhalt an: Mund-Nasenschutz-Masken, made in China. Solche Kartons stapeln sich in dem Lagerhaus bis fast unter die Decke. Sie sind die zentrale Notfallreserve des Freistaats Thüringen für medizinische Schutzausrüstung, angeschafft wegen der Corona-Pandemie.

4,5 Millionen Handschuhe und 2 Millionen Masken

"Im Moment haben wir hier zirka viereinhalb Millionen Handschuhe, ungefähr 350.000 FFP2-Masken und zirka zwei- bis zweieinhalb Millionen normale Mund-Nasen-Schutz-Masken, außerdem 500.000 Kittel und weitere Produkte", zählt Lothar Hoffmann, Vizepräsident des Landesamtes für Verbraucherschutz auf. Im Vergleich zur Situation vor einigen Monaten ist hier schon fast so etwas wie Ruhe eingekehrt. Gelieferte Ware sei praktisch sofort wieder rausgegangen, an Einrichtungen, die dringen Schutzkittel und Handschuhe und Masken brauchten. "Da haben wir teilweise die doppelten Mengen bewältigt im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier haben", sagt Hoffmann. Lothar Hoffmann Bildrechte: MDR/Claudia Schönknecht

Herausforderung fürs Amt: "Wir sind ja keine Logistikfirma"

Im Frühjahr 2020 mehrten sich in Thüringen die Hilferufe aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Behörden. Die zweite Corona-Welle war im Gange, die Zahl der Infizierten stieg und vielerorts wurde Schutzausrüstung für Mitarbeiter und Patienten schnell knapp. Das Land sprang ein und beschaffte das nötige Material. Den Auftrag dafür bekam das Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza. Durchaus eine Herausforderung für die Behörde, wie Hoffmann bemerkt: "Wir sind ja keine Logistikfirma."

Der von den "Bedarfsträgern" seinerzeit angemeldete Bedarf an Schutzausrüstung bezifferte sich nach Hoffmanns Worten auf 125 Millionen Euro. Am Ende wurde es dann aber doch nicht so teuer: 25,1 Millionen Euro hat das Land bislang für Schutzausrüstung ausgegeben. "In der Anfangsphase wollten uns mehr als 6.000 Firmen ihre Waren und Produkte verkaufen. Am Ende haben wir dann auf vielleicht zehn oder zwölf Firmen zurückgegriffen", berichtet Hoffmann.

2.000 Quadratmeter Lagerfläche

Gelagert wurde die begehrte Ware zunächst im Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza, in einem provisorisch umfunktionierten Versammlungsraum. Doch das war nur ein Provisorium. Im Sommer 2020 nahm die Behörde schließlich das Lager in Erfurt mit seinen 2.000 Quadratmetern Fläche in Betrieb. Der Warenumschlag hat sich mittlerweile beruhigt, da sich Krankenhäuser, Pflegeinrichtungen und Landkreise inzwischen selbst mit der benötigten Ausstattung eindecken. Nun ist das Lager nur noch für die Ausstattung landeseigener Einrichtungen, vor allem die Impfzentren und -stellen, zuständig. 2.000 Quadratmeter Fläche: Pandemielager des Freistaats in Erfurt Bildrechte: MDR/Claudia Schönknecht

Verteilzentrum für Corona-Impfstoff

Seit Dezember 2020 hat das Pandemielager in Erfurt aber noch eine weitere Aufgabe: Hierher liefern die Hersteller - unter Polizeischutz - ihre Impfstoffe gegen Covid-19. Wöchentlich allein bis zu 40.000 Impfdosen von Biontec und bis zu 30.000 von Astrazeneca. "Biontec liefert selbst, Astrazeneca bekommen wir aus dem Zentrallager der Bundeswehr", erläutert Hoffmann. "Dazu kam jetzt noch Moderna, hier liegen wir bei 10.000 bis 15.000 Impfdosen, und nun auch noch Johnson & Johnson."

In einem kleinen Raum des Pandemielagers stehen vier große Kühlschränke für die gelieferten Impfstoffe. Temperaturanzeigen an den Türen zeigen minus 80 Grad Celsius an. Allerdings bleibt der Impfstoff nicht lange hier im Lager. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen ihn möglichst schnell an die Impfzentren des Landes weiter.

Lager bleibt bestehen - als Notfallreserve