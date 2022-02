Corona-Regeln insgesamt gut akzeptiert

"Wir reden eigentlich gar nicht über Corona. Wenn Pause ist, will man da auch gar nicht drüber sprechen, denn da kann man ja spielen", sagt Alma (re.). Schon seit dem Kindergarten ist sie mit Frieda befreundet.

Die Corona-Aufregung mancher Erwachsenen teilen die Schülerinnen und Schüler, die ich interviewen durfte, nicht. "Maske und Lüften ist doch voll okay", sagt Mathilda aus der zweiten Klasse, als wäre es das Normalste der Welt, dass ihr dabei unter der Maske die Brille beschlägt. Tatsächlich hat Mathilda die Schule bisher noch nie ohne Corona erlebt und kennt es einfach nicht anders. Auch Alma und Frieda aus der Vierten haben kein Problem mit den Regeln. Hauptsache wieder in der Schule sein und mit den Freunden spielen, sind sie sich einig. Frieda war sogar schon mal in Quarantäne: "Das war blöd!", erzählt sie. "Drei Wochen war ich da Zuhause. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich wieder in die Schule gehen zu durfte."

Ich sag dann meisten 'Jo du hast deine Maske vergessen', oder tippe mir an die Maske, damit der das checkt. Leevi

Aus den Interviews bekomme ich den Eindruck, dass die Corona-Regeln gut akzeptiert werden, weil sie die meisten auch für notwendig halten. Doch Probleme entstehen dadurch trotzdem. Das Lüften sorge oft für Unruhe in der Klasse, sagt zum Beispiel der 17-Jährige Pepe aus der Oberstufe. Auch die bei allen Schülerinnen und Schülern unbeliebte Maske wird - ab und an - zum Frustventil. Richtig Streit gebe es deswegen aber nur selten, meint Leevi aus der 8.: "Oft haben die, die sie mit Absicht mal absetzen, einfach nur einen schlechten Tag und müssen das irgendwie rauslassen. Ich sag dann meistens 'Jo du hast deine Maske vergessen', oder tippe mir an die Maske, damit der das checkt." "Ich selbst hole mir meine Informationen über Youtube und Wikipedia. Wenn ich da was gefunden haben, dann google ich dazu nochmal und schau, ob das Thema auch woanders bestätigt wird", erzählt Leevi, dem es wichtig ist, die Fakten zu kennen.

Corona setzt Schüler und Lehrer unter Stress

Eine weitere Beobachtung, die ich mache, ist, dass Schülerinnen und Schüler öfter über Corona reden und nachdenken, je älter sie sind. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass es vor allem die Oberstufenschüler sind, die sich durch Corona gestresst fühlen. "Nach den Lockdowns musste man viel nacharbeiten und durch das Homeschooling ist man eher fauler geworden", sagt die 18-jährige Alina, die im nächsten Jahr ihr Abitur ablegen möchte.

Dadurch, dass es keine Grenze mehr gab zwischen Zuhause und Schule, habe ich oft bis 1 Uhr nachts Schulaufgaben gemacht Pepe

Bei Pepe war das mit dem Homeschooling zunächst anders. "Dadurch, dass es keine Grenze mehr gab zwischen Zuhause und Schule, habe ich oft bis 1 Uhr nachts Schulaufgaben gemacht", erzählt er. Um ihn vor Überarbeitung zu schützen, habe seine Mutter ihn dann zwei Wochen aus der Schule genommen. Aufgrund dieser Erfahrung kann er inzwischen nur noch schlecht von Zuhause arbeiten und ist deshalb froh, dass es im vergangenen halben Jahr so viel Präsenzunterricht gab.

"Was mir bei dem ganzen Thema auf dem Herzen liegt, ist dass wir als junge Menschen übersehen werden oder zumindest übersehen worden sind. In meinem Alter will man viel ausprobieren und rausgehen, das fiel aber weg", sagt Pepe, den Corona etwas zu schaffen gemacht hat.

Trotzdem hat sich das digitale Arbeiten an der Schule verstetigt und wird jetzt oft unterrichtsbegleitend genutzt. Dabei setzt die Aktiv-Schule nicht auf die Schulplattform des Landes, sondern auf "BigBlueBotton" für Videokonferenzen und "Moodle" als Lernplattform. "Damit haben wir gute Erfahrungen von Anfang an gemacht. Beides läuft stabil und zuverlässig und die Daten bleiben auf schuleigenen Servern", erklärt Max Thome, der auch der IT-Verantwortliche der Schule ist.

Corona hat Klassenverbände und Freundschaften gestärkt

Natürlich haben Lockdown und Homeschooling auch große Auswirkungen auf das Sozialleben der Schülerinnen und Schüler gehabt. Da fühlte man sich schon mal sehr einsam, meint Pepe. Andererseits – und da sind sich alle einig – habe Corona auch dazu geführt, dass der Klassenzusammenhalt größer wurde. "Wir haben uns eigentlich noch besser kennengelernt", sagt zum Beispiel Lena aus der sechsten Klasse.

"Ich finds blöd, wenn manche die Maske nicht tragen. Weil wir wollen uns ja alle gegenseitig schützen. Und der der das nicht macht, will uns ja dann nicht schützen", sagt Lena, deren Klassenlehrer Herr Thome ist.

Durch die kleinen Lerngruppen seien viele Freundschaften enger und vertrauter geworden - ganz unabhängig davon, wer wie über Corona denkt: "Ein guter Kumpel von mir hat eine völlig andere Meinung zu Corona als ich, aber wir sind trotzdem beste Freunde und chillen zusammen", erzählt Leevi. Darüber hinaus sind auch neue Bekanntschaften außerhalb der Schule entstanden, erzählen auch Matti und Malte. Zum Spielen haben sie sich im Lockdown mit den Kindern aus der Nachbarschaft getroffen und neue Freundschaften geknüpft.

Schüler wünschen sich Lockerungen und "dass Corona nicht schlimmer wird"

"Also mir fällt es durch Corona ein klein bisschen schwerer, aber ich komm noch gut rein", sagt Mathilda.

Die Wünsche der Schülerinnen und Schüler für das kommende Jahr sind recht verschieden. Natürlich würden sie alle gern die Masken ablegen und sich über Lockerungen freuen. Doch die Gründe dafür sind sehr verschieden. "Es wäre schön, wenn es irgendwann mal vorbei wäre. Zumal ich jetzt 18 bin und gerne viel erleben und mit meinen Freunden feiern möchte", sagt Alina. Das sieht auch Pepe so, der sich gerade zum Anfang der Pandemie als Jugendlicher vergessen fühlte.

"Es wäre schön, wenn es irgendwann mal vorbei wäre. Zumal ich jetzt 18 bin und gerne viel erleben und mit meinen Freunden feiern möchte" Alina

Alma, Frieda und Malte wünschen sich, dass die Schule nicht nochmal geschlossen wird und wären sicher auch mit mehr Maskenpausen zufrieden, wie es Matti vorgeschlagen hat. "Manchmal kriege ich es nicht mit, dass Maskenpause ist, und das ärgert mich dann", sagt Frieda. Mathilda wünscht sich einfach, dass alle gesund bleiben und nicht mehr so oft krank sind. Lena hingegen hofft, "dass Corona nicht schlimmer wird und unsere Lesenacht und unsere Exkursionen stattfinden können. Und dass wir kein Homeschooling mehr haben, das gefällt mir nicht so gut."

Leevi ist recht genügsam: "Ich wäre okay damit, wenn es noch strengere Regeln gäbe und ich wäre okay damit, wenn die Regeln gelockert werden. Ich erwarte nichts“, sagt er, um dann noch hinzuzufügen: "Informiert euch Leute! Das ist sehr wichtig." Derjenige mit den geringsten Wünschen ist aber wohl Matti: Ein paar Maskenpausen mehr und wenn Bayern München dann noch Meister wird, ist er glücklich. Na, dann Herr Lewandowski, strengen Sie sich an!

Die Schülerinnen und Schüler der Aktiv-Schule Erfurt zusammen mit Lehrer Max Thome und Schulleiterin Christine Töpfer.

