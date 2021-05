Laut Infektionsschutzgesetz des Bundes muss der Wert fünf Werktage lang unter dieser Marke liegen - dann dürfen Geschäfte am übernächsten Tag das sogenannte Click & Meet anbieten. In Erfurt wäre dies am Montag der Fall. Kundinnen und Kunden können sich dann nach vorheriger Termin-Absprache in einem Geschäft beraten lassen und einkaufen.