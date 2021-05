Die drei geschlossenen Corona-Teststationen eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Erfurt müssen laut Stadtverwaltung nachgebessert werden. So fehlten ein Hygienekonzept, Personal-Unterlagen, ein Reinigungs- und Desinfektionsplan und einige Formalien zum Übermitteln von Daten. Betroffen sind laut Stadt die drei Teststationen am MDR-Landesfunkhaus, am Real in der Gothaer Straße und am Einkaufszentrum TEC.