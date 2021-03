In Erfurt öffnen am Montag und Dienstag weitere Corona-Teststellen. Wie der Filialleiter der Pluspunkt-Apotheke im Thüringenpark, Stefan Fritz, MDR THÜRINGEN bestätigte, können Bürgerinnen und Bürger sich ab dem 29. März im Anger 1 und ab Dienstag im Thüringenpark kostenlos testen lassen.

Interessierte sollen sich vorher online oder telefonisch anmelden. Außerdem werden noch Mitarbeiter gesucht, die beim Testen helfen. Sie erhalten vorher eine Schulung. In Erfurt bieten außerdem die Apollo-Apotheken, die Ginkgo-Apotheke und die Neue-Marien-Apotheke kostenlose Corona-Tests an. Die Stadt Erfurt bietet eine Übersicht auf ihrer Website an.