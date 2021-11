Punkt 12 Uhr schließt der Covid-19-Testpunkt im Einkaufszentrum Anger 1 in Erfurt. Zwei Stunden Pause für die Mitarbeiter, die seit 9 Uhr wie am Fließband Menschen auf Covid-19 testen. Gleichzeitig kommen immer wieder neue Leute vorbei und wollen wissen, ob und wie sie sich testen lassen können. Christian Heinemann, der als Techniker die Teststation leitet, muss sie alle wegschicken. "Wir sind komplett ausgebucht. Und ohne Termin kann ich Sie ohnehin nicht testen." Für diesen Mittwoch gibt es keine Termine mehr, auch für den Donnerstag wird es schon knapp.

Denn der Andrang ist riesig. "Wir werden seit gestern komplett überrollt“, sagt Christian Heinemann. Seit diesem Mittwoch gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Das heißt, wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist, darf seine Arbeitsstätte nicht betreten. Arbeitgeber regeln das sehr verschieden. Klar ist: Zwei Tests pro Woche muss der Arbeitgeber zahlen, mindestens ein Test pro Woche darf jeder Bürger frei in Anspruch nehmen, bleiben bei fünf Arbeitstagen zwei übrig, die eventuell selbst gezahlt werden müssen.

Die Teststation im Anger 1 schafft viel: In sechs Kabinen werden rund 600 Menschen pro Tag getestet und ab Dezember sogar noch mehr. Dann zieht die Station ins Erdgeschoss um und kann die Kapazität verdreifachen. Auch, wenn es noch an Personal fehlt: "Wir suchen Studenten, Leute, die einen Job suchen". Doch selbst das würde nicht reichen, um alle zu testen, die einen Test brauchen.

"Wir sind nur noch am Telefon. Es ist gerade mehr als grenzwertig", erzählt seine Chefin, Daniela Tischer, Inhaberin der Pluspunkt-Apotheke im Anger 1. Die neue Regelung finde sie grundsätzlich gut, sie sei aber schlecht vorbereitet. "Es sind wieder keine Kapazitäten da. Wir rennen wieder hinterher, um das irgendwie gemanagt zu kriegen. Wir sind mehr als an der Grenze."

An der Grenze sind auch die Mitarbeiter der Neuen Marien-Apotheke in der Nähe der Staatskanzlei. "Gestern Nachmittag haben wir uns gewundert, warum die Telefone heiß laufen. Da begann der Sturm auf die Termine", sagt Kathrin Heintz, Leiterin des Corona-Testzentrums hier. "Der normale Apothekenbetrieb leidet darunter. Die Mitarbeiter sind ständig überlastet, die Hälfte von ihnen sind mit Telefonieren und Terminvergaben beschäftigt."

Die Testzeiten hätten sie schon verlängert, mehr Personal wurde für das Testen abgestellt. Trotzdem seien alle Termine in den nächsten zwei Tagen vergeben. "Das Problem ist die Sache mit den Arbeitnehmern, die ungeimpft sind und jetzt täglich Schnelltests brauchen", sagt Kathrin Heintz. 18 Euro kostet ein Test hier, wenn er selbst bezahlt werden muss. Hier seien die Arbeitgeber in der Pflicht. "Die Kommunikation an die Arbeitnehmer darf nicht sein 'Kümmere dich!'. Das ist der falsche Ansatz", sagt die Fachapothekerin. "Der Unmut der Leute besteht aufgrund fehlender Handlungsanweisungen. Man kennt die Verordnungen, allerdings ergeben sich daraus so viele Rückfragen, die einem keiner beantworten kann. Dazu gibt es zu wenig öffentliche Testzentren." Was aber wäre die Lösung? Kathrin Heintz: "Die Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter vor Ort im Betrieb getestet werden oder es muss eine Impfpflicht kommen. Wir müssen aus diesem Strudel raus."