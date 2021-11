Mehrere Hundert Menschen haben am Montag in Thüringer Städten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Rund 650 Menschen nahmen nach Angaben eines Polizeisprechers in Erfurt an einem ungenehmigten "Corona-Spaziergang" teil. Viele hatten Kerzen dabei. Mund-Nasen-Schutz trugen sie nicht. Der Protest verlief laut Polizei "friedlich und weitestgehend störungsfrei".