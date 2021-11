Der Markt war nur zwei Tage lang geöffnet. Seit vergangenem Donnerstag gelten aufgrund der hohen Infektionszahlen schärfere Corona-Regeln in Thüringen. Daher mussten die Weihnachtsmärkte in Eisenach, Erfurt, Gotha und Weimar kurz nach der Eröffnung wieder schließen.

Die Stadtverwaltung vertrete weiterhin die Auffassung, dass eine Durchführung möglich gewesen wäre, so Bausewein. Sobald die Klageschrift geschrieben sei, stehe auch den Städten Eisenach und Weimar frei, sich anzuschließen. Es handle sich bei dem Verbot um eine "Rasenmäherregelung" kritisierte Rechtsanwalt Heinz-Jochen Spilker. Es stelle sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Der Oberbürgermeister selbst sagte: "Ich will mehr Rechtssicherheit." Eine Klärung im Zeitfenster des Weihnachtsmarktes, der bis Ende Dezember dauern sollte, sei aber unwahrscheinlich.

Erste Betreiber von Ständen und Buden begannen am Montag in Erfurt mit dem Abbau. Dekorationen wurden abgenommen, Lichter demontiert, Waren wieder eingepackt. "Wir haben den Entschluss gefasst, dass wir letztendlich hier am Domplatz abbauen", sagte Uwe Wynohradnyk vom "Mandelhaus". Es mache keinen Sinn mehr, jetzt noch zu hoffen. Am Fischmarkt, dem Anger und der Schlösserbrücke hingegen warte man noch auf eine Entscheidung, sagte er. Erfurts Kulturbeigeordneter Tobias Knoblich sagte, für diese Orte stehe noch eine Rückmeldung des Landesverwaltungsamtes aus. "Alles unter sechs Buden" zähle aus Sicht von Erfurt nicht als Weihnachtsmarkt und könne gegebenenfalls wieder öffnen.