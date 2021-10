Auch in der neuen Thüringer Corona-Landesverordnung gibt es keine 2G- oder 3G-Plus-Pflicht . Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, können Veranstalter oder Betreiber beispielsweise von Diskotheken die Modelle zusätzlich umsetzen. Sie müssen es - unabhängig von den Warnstufen - aber nicht.

Je nach Einrichtung und Veranstaltungsformat kann frei gewählt werden, ob nur Genesene, Getestete und Geimpfte zugelassen werden. Dabei können auch Ausnahmen beispielsweise für Minderjährige gelten. Die neue Verordnung ist am Freitag vom Land veröffentlicht worden und gilt ab Sonntag zunächst für vier Wochen.

Die rot-rot-grüne Landesregierung will mit dem 2G- und dem sogenannten 3G-Plus-Modell der Veranstaltungsbranche eine Perspektive in der Pandemie für den Herbst und Winter geben. Veranstalter und Betreiber von Messen, Jahrmärkten, Diskotheken oder Tanzclubs können so selbst entscheiden, ob und wie sie den Zutritt zu ihren Veranstaltungen beschränken.