Auf die Idee brachten sie ihre eigenen Töchter: "Meine beiden Mädchen sind totale Superhelden Fans. Vor allem meine Kleinere steht auf Captain Marvel und verkleidet sich auch gerne." Beim gemeinsamen Schauen der Filme habe Linow sich dann selbst in diese Welt fallen lassen und ihre Begeisterung für Superhelden und Disneyfiguren entdeckt. Vor allem ein Charakter begeisterte sie: Wonder Woman.

"Wonder Woman hat immer 1.000 Bälle gleichzeitig in der Luft. Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit sind ihre Werte und das mag jetzt pathetisch klingen, aber das ist das, wofür ich auch stehen möchte", sagt Linow. Vor sieben Jahren, beim Comicpark 2018, versuchte sie sich erstmals selbst als Wonder Woman-Cosplayerin. "Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe: Das möchte ich einfach öfter machen."