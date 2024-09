Rund 3.200 Menschen haben sich laut Polizei am Samstag am Christopher Street Day in Erfurt beteiligt. Angemeldet waren laut Veranstalter, dem Verein Erfurt Pride, rund 4.000 Teilnehmer. Zunächst hatte die Polizei von 1.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen.