Die Graphic Novel erzählt die wahre Geschichte eines Paars, dessen Liebesbriefe von der Stasi abgefangen wurden.

Die Illustrationen stammen von einer russischen Künstlerin, die an politische Gefangene in ihrer Heimat erinnern will.

Die deutsch-deutsche Liebesgeschichte zieht Parallelen zwischen der politischen Haft in der DDR und Russland.

Die Graphic Novel "Rose und Robert" handelt von zwei jungen Menschen, die sich verlieben. Bei einem Urlaub in Ungarn am Plattensee. Das Problem ist nur: Rose kommt aus der DDR, Robert aus der BRD. Ihre Liebe steht deswegen unter keinem guten Stern. Autor Jochen Voit fasst zusammen: "Er ist zurück nach Westdeutschland, sie ist zurück nach Ostdeutschland." Dann fangen sie an, sich Briefe zu schreiben.

Stasi fängt Liebesbriefe zwischen Ost und West ab

Die Geschichte des Comics basiert auf der wahren Biografie von Rosel Schatz aus Suhl. In der Erfurter Gedenkstätte Andreasstraße kann man die originalen Briefe nachlesen. Die Stasi habe die Kommunikation des Paars überwacht, erzählt Voit. "Und zwar so lange, bis sie einen Spionagevorwurf konstruieren konnte." Rosel Schatz sei zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden und kam dann in das berüchtigte Frauengefängnis nach Hoheneck.

Russische Künstlerin zeichnet Comic im Exil

In der Graphic Novel brechen die bunten Bilder vom Balaton-Urlaub in diesem Moment ab. Es folgen schwarz-weiße Gefängnisszenen, deprimierend und düster. Gezeichnet hat diese Szenen die 36-jährige Lilya Matveeva, die früher in ihrer Heimat Russland für die Menschenrechtsorganisation Memorial gearbeitet hat. Seit drei Jahren lebt sie in Berlin.

Es gibt so viele politische Häftlinge in Russland. Mit meinen Zeichnungen und diesem Buch will ich Aufmerksamkeit wecken und erinnern. Dass diese Menschen nicht vergessen werden. Illustratorin Lilya Matveeva

Matveeva sagt, die Arbeit an dem Comic habe ihr über die erste Zeit des Ankommens hinweg geholfen: "Ich habe mich in Russland schon mit Verfolgung politischer Häftlinge beschäftigt. Gleichzeitig hatte ich in dieser schweren Zeit ein großes Bedürfnis nach Liebe. Ich hatte das Bedürfnis, mich mit starken Frauen zu beschäftigen und mit Widerstand."

Mehr als eine deutsch-deutsche Liebesgeschichte

So entführt dieses Buch in heitere Sommerabende, genau so wie in die dunklen Zellen von Hoheneck. Soweit ist es wohl eine deutsch-deutsche Liebesgeschichte, wie sie schon öfter mal erzählt worden ist. Neu ist, dass Voit und Matveeva noch eine Ebene darüberlegen: Denn hier gibt es eine Ich-Erzählerin, die wir auf ihrer Recherchereise zu Rose und Robert begleiten. Diese Erzählerin ist, angelehnt an Lilya Matveeva, auch eine Illustratorin, die aus Russland geflohen ist.

Sie beschreibt das Buch deswegen als eine Art Autobiografie: "Ich wollte mich so einerseits mit der deutschen Geschichte verbinden, andererseits war es mir sehr wichtig, meinen eigenen Migrationsprozess und meine Einsamkeit zu dokumentieren. Ich habe einfach gemalt, wie ich mich fühlte, in den ersten Monaten in Deutschland", sagt Matveeva.

Buch zeigt Parallelen zwischen Russland und DDR

Man verfolgt im Comic das Ankommen der Ich-Erzählerin im fremden Land. Ständig schweifen ihre Gedanken ab, driften in Richtung Heimat und kommen dann wieder zurück zur eigenen Verlorenheit. Diese Passagen wechseln sich ab mit der Rekonstruktion der Geschichte von Rose und Robert. Auch, wenn die beiden Erzählstränge auf den ersten Blick sehr weit voneinander entfernt sind, fließt alles ineinander.

Gerade diese Mischung macht das Buch sehr besonders, und bietet völlig neue Perspektiven. Das gilt auch für Autor Jochen Voit: "Wir sind mit unserer deutschen Geschichte ja sehr vertraut und haben da vieles schon gesehen und gehört. Aber Lilya Matveeva hat noch mal einen ganz eigenen Blick. Und sie fühlte sich wirklich an Verhältnisse im heutigen Russland erinnert. Das war mir gar nicht bewusst, was das auslösen kann."

Berührender Comic mit politischem Anspruch