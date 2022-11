Christian Klar fackelte nicht lange bei seiner Eröffnungsrede am Tag der Deutschen Einheit in Gera. "Egal, ob Massenmigration, Klimawandel, Corona, Impfung oder Ukraine-Krieg", rief der Demo-Anmelder ins Mikrofon. "Alles dient einem großen Plan. In den feuchten Träumen der Globalisten sind wir alle das untere Ende der Nahrungskette. Wie man diese behandelt spüren wir seit Jahren." Jedes Mittel sei recht, "uns gefügig" zu machen.

Bei der Stadt Erfurt für bis zu 10.000 Teilnehmer angemeldet hat die Veranstaltungen die Erfurterin Gitta K. Die Aktivistin organisiert solche Veranstaltungen häufig und stellt sich im Internet immer wieder an die Seite radikaler Querdenker. Nach Angaben der Linksfraktion im Thüringer Landtag nahm K. im September an einem Netzwerktreffen der rechtsextremen NPD in Eisenach teil. Mit dabei war auch Frank H, ein Dachdecker aus Zeulenroda. Noch am 3. Oktober wurde H. in einschlägigen Internetkanälen für dessen Mit-Organisation der Demo in Gera gedankt.