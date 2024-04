Der IG Bau zufolge wurden in den bisherigen Gesprächen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder schon viele Punkte geklärt. Höhere Einkommen, ein Inflationsausgleich und bessere Ausbildungs-Entgelte sind unstrittig. Bei der Forstzulage dagegen klemme noch. In der nächsten Woche ist die dritte Verhandlungsrunde in Berlin geplant.