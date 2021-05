Großeinsatz zum 1. Mai Erfurt: Hunderte bei Demo gegen Rechtsextreme - Polizei stoppt Hooligans

Hunderte Menschen haben sich am Samstag in Erfurt an Protesten gegen eine Kundgebung von Rechtsradikalen beteiligt. Die Polizei sicherte die Demonstrationen ab - und schickte eine Truppe Hooligans am Bahnhof direkt wieder zurück.