Der Verein "Omas gegen Rechts" und die Hilfsorganisation "Seebrücke" haben im Rahmen der diesjährigen Vergabe des Thüringer Demokratiepreises die politischen und gesellschaftlichen Zustände in Thüringen scharf kritisiert. Die "Omas gegen Rechts", die den ersten Hauptpreis erhielten, erklärten, aus ihrer Sicht werde die Justiz in Thüringen ihrer Verantwortung im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht gerecht.

Der Demokratiepreis des Thüringer Bildungsministeriums Der Demokratiepreis wurde 2021 zum achten Mal vergeben. Mit ihm werden nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums Initiativen, Vereine und Einzelpersonen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit in Thüringen verdient gemacht haben.

"Und deshalb fällt es uns schwer, überschwängliche Freunde über diesen Preis zu entwickeln", sagte eine Vertreterin des Vereins am Montagabend in Erfurt. In ihm setzen sich ältere Frauen und Männer gegen rechtsextremes Gedankengut ein. Den Preis werde man nun zu einem Wanderpokal umwidmen. Er soll in den kommenden Jahren unter denen weitergegeben werden, die sich vehement gegen Rechtsextreme stellten.