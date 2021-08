Mehrere Hundert Menschen haben am Mittwoch in Erfurt für die schnelle Aufnahme afghanischer Ortskräfte und ihrer Familien demonstriert. Auf Transparenten stand unter anderem "Luftbrücke jetzt" oder "Jetzt evakuieren."

Redner, die aus Afghanistan stammen, berichteten über die Situation in ihrer Heimat sowie von ihrer Sorge um Verwandte und Freunde. An der Aktion beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 300 Menschen.

Auch in Weimar haben am Mittwoch mehrere Hundert Menschen wegen der Lage in Afghanistan demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich etwa 300 Menschen; sie gehörten zur afghanischen Community, zu linken Bündnissen und Initiativen wie der „Seebrücke Weimar“. Die Demonstranten forderten, so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan zu evakuieren und sichere Fluchtwege zu ermöglichen.