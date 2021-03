Rund 20 Menschen haben vor dem Helios-Klinikum Erfurt für höhere Tarifabschlüsse demonstriert. In der laufenden Tarifrunde fordert die Gewerkschaft Ver.di für die über 20.000 Beschäftigten des Helios-Konzerns fünfeinhalb Prozent mehr Lohn sowie ein höheres Lehrlingsentgelt. Der Klinikkonzern bietet bislang 2,4 Prozent mehr, aufgeteilt auf zwei Schritte.

Mit der Pandemie begründet Helios seinerseits sein vergleichsweise schmales Tarif-Angebot. Die Krise berge wirtschaftliche Unwägbarkeiten und Risiken in sich, heißt es in einer Mitteilung. In Thüringen haben die Helios-Kliniken rund 3.500 Beschäftigte.