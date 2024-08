Für eine starke Demokratie Gegen Rechtsextremismus: Tausende Demonstranten auf Erfurter Straßen

26. August 2024, 08:51 Uhr

Eine Woche vor der Landtagswahl sind am Sonntag nach Polizeiangaben etwa 4.500 Menschen gegen Rechtsextremismus und für eine starke Demokratie in Erfurt auf die Straße gegangen. Mit dabei: verschiedene Bündnisse, Parteien und Bewegungen. Was sie eint: Die Sorge davor, was passiert, falls die AfD nach den Landtagswahlen in Thüringen an die Macht kommt.