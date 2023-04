Die Stadt Erfurt hat seit September rund 35.000 Euro an Stromkosten durch den Verzicht auf beleuchtete Denkmäler eingespart.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind nicht an allen Denkmälern die Strahler abgeschaltet worden. Der Domberg, die Krämerbrücke und die Kaufmannskirche seien weiter beleuchtet worden, damit sich Passanten sicher fühlten und Vandalismus verhindert werde. Erfurt habe damit von den Ausnahmen bei der bundesweiten Energiespar-Verordnung Gebrauch gemacht.

Abgeschaltet worden sei das Licht daher nur bei Gebäuden, in deren Umfeld es nachts keinen oder nur wenig Publikumsverkehr gebe. So wurde vor dem Angermuseum, beim Amtsgericht, der Kirche in Kerspleben, dem Museum für Thüringer Volkskunde, der Allerheiligenkirche, der Predigerkirche und Teilen der Stadtfestung Petersberg das Licht ausgeschaltet.