Die acht Gewinner des diesjährigen Thüringischen Denkmalschutzpreises freuen sich über Preisgelder in Höhe von insgesamt 40.000 Euro. Die finanziellen Zuwendungen seien Anerkennung für den Erhalt kulturhistorischer Bauwerke in Thüringen, sagte die Abteilungsleiterin Kultur in der Thüringer Staatskanzlei, Elke Harjes-Ecker, am Mittwoch in Erfurt.

Die Festrede hielt Elke Harjes-Ecker, Abteilungsleiterin Kultur in der Thüringer Staatskanzlei. Bildrechte: Staatskanzlei Thüringen