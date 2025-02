Zum Thüringen-Derby zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena dürfen am 23. Februar nach Abzug der Pufferbereiche insgesamt 15.129 Zuschauer ins Erfurter Steigerwaldstadion. Auch die normalerweise gesperrte Westtribüne wird für das Spiel geöffnet.

Aktuell gibt es sowohl für den Heim- als auch den Gästebereich noch Tickets. Erfurt-Fans können Eintrittskarten entweder im Onlineshop von Rot-Weiß Erfurt oder an der Kasse West 2 (Arnstädter Straße) erworben werden.

Der FC Carl Zeiss Jena hat für seine Anhänger insgesamt 2.000 Tickets erhalten. Bis zum 7. Februar können Vereinsmitglieder, die gleichzeitig auch Inhaber einer Dauerkarte sind, im Stadiongelände am Kassencontainer "Paradieskasse Ost" bis zu zwei Karten kaufen.

Für den Fall, dass anschließend noch Derbytickets übrig bleiben, können sich alle Vereinsmitglieder ohne Dauerkarte und Dauerkartenbesitzer ohne Vereinsmitgliedschaft ab dem 10. Februar eine Karte sichern. Nur wenn dann noch immer nicht alle Tickets verkauft worden, gehen diese in den freien Verkauf.

Wie NOFV-Geschäftsführer Till Dahlitz MDR THÜRINGEN erklärte, war das Rückrundenspiel bereits vor Saisonbeginn auf das Wochenende 22. und 23. Februar gelegt worden. Nach der Bekanntgabe des Bundestagswahltermins habe man sich in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden auf den Sonntag geeinigt. Eine Terminierung auf Freitag oder Samstag sei, so Dahlitz, wegen anderer Veranstaltungen in Erfurt nicht möglich gewesen.