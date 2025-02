Der FC Rot-Weiß Erfurt teilte am Mittwoch mit, dass der der Platz tiefgefroren sei. Auch die kommenden zweistelligen Temperaturen würden keine Abhilfe mehr schaffen können. "In vielen Bereichen des Stadions, die nicht von der Sonne erreicht werden, kann der Boden nicht rechtzeitig auftauen, sodass eine sichere Austragung des Spiels nicht gewährleistet ist", heißt es in einer Pressemitteilung. Daher wurde die Begegnung abgesagt.

Die Rasenheizung hatte RWE nicht anschalten wollen. Es sei schlicht zu spät dafür und zu teuer, hatte Geschäftsführer Franz Gerber der "Thüringer Allgemeinen" gesagt: "Da hätten wir sie bereits in Betrieb nehmen müssen. Und das würde erhebliche Kosten verursachen."

Für das nun abgesagte Thüringenderby zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena waren nach Abzug der Pufferzonen insgesamt 15.129 Zuschauer im Erfurter Steigerwaldstadion zugelassen. Auch die sonst gesperrte Westtribüne sollte für das Spiel geöffnet werden.

Zum Zeitpunkt der Absage war das Spiel nahezu ausverkauft. Der FC Carl Zeiss Jena hatte für seine Fans insgesamt 2.000 Karten erhalten. Auch diese waren innerhalb kurzer Zeit restlos ausverkauft. Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Nach Bekanntgabe der Absage teilte der RWE mit, dass bereits gekaufte Tickets auch für den Nachholtermin gültig bleiben. Außerdem bestehe die Möglichkeit, die Karten nach Bekanntgabe des neuen Termins gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben.

Ein neuer Termin für das Spiel zwischen dem RWE und dem FCC ist bisher noch nicht bekannt. Der Rahmenterminplan des Nordostdeutschen Fußballverbandes sieht einige Nachholtermine unter der Woche vor, unter anderem am 11. und 12. März sowie am 25. und 26. März. Eine Terminierung am Wochenende ist aufgrund des engen Zeitplans beider Mannschaften kaum möglich.

Für das kommende Wochenende hat sich der FCC bereits um einen Ersatzgegener gekümmert. Das Team von Trainer Henning Bürger spielt am Samstag um 12 Uhr gegen den Oberligisten VfB Auerbach. Der Eintritt für das Testspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld ist frei.

Das Rückrundenspiel sei bereits vor Saisonbeginn auf dieses Wochenende gelegt worden, sagt der Geschäftsführer des Nordostdeutschen Fußballverbands, Till Dahlitz. Nach der Bekanntgabe des Bundestagswahltermins habe man sich in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden auf den Sonntag geeinigt.