Im Vorfeld des Derbys kam es in Thüringen zu mehreren illegalen Graffiti-Aktionen. So besprühten mutmaßliche Jena-Fans in der Nacht zum 16. Februar einen Wagen der Erfurter Bahn in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz). Nach Angaben der Beamten brachten sie auf einer Fläche von 109 Quadratmetern Schriftzüge an dem Zug an.

Wenige Tage zuvor hatten wiederum mutmaßliche Anhänger von Rot-Weiß Erfurt in Wandersleben (Kreis Gotha) einen Regionalzug an der Weiterfahrt gehindert und in den Vereinsfarben besprüht. In beiden Fällen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Der MDR wird das Ligaspiel in voller Länge sowohl im Fernsehen als auch im Livestream übertragen.

Wie stehen die Chancen?

Der FCC gewann das Hinspiel im September 2024 deutlich mit 5:1. Auch als beide Teams wenige Wochen später im Thüringenpokal erneut aufeinandertrafen, konnte das Team von der Saale triumphieren, wenn auch mit 1:0 deutlich knapper.