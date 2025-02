In den vergangenen Tagen kam es in Thüringen zu mehreren illegalen Graffiti-Aktionen. So besprühten mutmaßliche Jena-Fans in der Nacht zum 16. Februar einen Wagen der Erfurter Bahn in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz). Nach Angaben der Beamten brachten sie auf einer Fläche von 109 Quadratmetern Schriftzüge an dem Zug an.