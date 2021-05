Jonas Ney ist Online-Redakteur bei MDR THÜRINGEN. Im vergangenen Jahr erhielt er die Diagnose MS. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Wenn Zahlen wirklich magisch sind, dann muss ihnen ein fauler Zauber innewohnen. Denn je nachdem, wie wir sie gebrauchen, drücken sie dasselbe völlig unterschiedlich aus. Faktisch macht es nämlich keinen Unterschied, ob ich schreibe: "Mehr als 250.000 Menschen in Deutschland haben Multiple Sklerose" oder "rund 0,3 Prozent aller Deutschen leben mit MS".

Wirkungsvoller sind die 250.000 Menschen allemal. Ich könnte auch einfach schreiben, dass in Thüringen jährlich etwa 360-mal MS diagnostiziert wird. Eindrücklicher klingt es aber so: An jedem Tag erhält durchschnittlich ein Thüringer die Diagnose Multiple Sklerose.

"Meine Ärztin fragte immer wieder, spüren Sie das?"

Mein sehr geschätzter Kollege Jonas Ney erlebte im Juli 2020 diesen Tag. "Ausgerechnet in meiner ersten Woche als freier Mitarbeiter beim MDR fing es an: Meine Beine wurden taub", erzählt er mir. Ney ist seit 2017 für den MDR tätig. Während seines Geschichtsstudiums an der Universität Erfurt arbeitete der heute 31-Jährige als Kommentarstudent, betreute und moderierte die Nutzer-Diskussionen auf mdr.de und auf der MDR THÜRINGEN-Facebookseite. Im Sommer 2020 wurde er zum Online-Redakteur in freier Mitarbeit befördert. Ein Traum erfüllte sich für ihn und drohte sogleich wieder zu zerplatzen.

"Das Taubheitsgefühl ging nicht weg. Nach drei Tagen bin ich schließlich zu meiner Hausärztin gegangen und als sie während der Tests immer panischer wurde, dämmerte mir, das ist ernst." Mit einem Stock klopfte die Ärztin neuralgische Punkte in Neys Beinen und Füßen ab, um die Nerventätigkeiten zu testen. "Meine Ärztin fragte immer wieder, spüren Sie das? Und ich spürte fast nichts."

Als Online-Redakteur arbeitet Ney im Hintergrund: Er schreibt Nachrichtenartikel und kümmert sich um die tagesaktuellen Corona-Daten. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Auf der Neurologie-Station

Schließlich schickte ihn die Ärztin direkt ins Helios-Klinikum, wo er nach der Erstuntersuchung auf die Neurologie-Station verlegt wurde. "Sie testeten meine Reflexe, aber da reagierte nichts. Sie ließen mich auf einem Bein stehen, was ich plötzlich nicht mehr konnte und sie schossen mir Strom in die Füße, den ich kaum spürte", erinnert sich Ney. Schon am ersten Abend offenbarte ihm der Chefarzt, dass er von Multipler Sklerose ausgehe. Wie sicher er sich sei? Zu 70 bis 80 Prozent. "Schock, Angst, Panik - das empfindet man da", sagt Ney rückblickend.

Am nächsten Tag machten die Ärzte eine Lumbalpunktion, um Neys Rückenmarksflüssigkeit zu untersuchen, und führten eine Kernspintomographie durch. Mit den Bildern vom MRT wurde die Vermutung zur Gewissheit: Multiple Sklerose. "Auf den Bildern konnten sie genau sehen, wo die Krankheit schon zu Vernarbungen im Nervensystem geführt hatte", erzählt Ney.

Es folgte eine dreitägige Kortisonbehandlung, mit der das Taubheitsgefühl in den Beinen abklang. Wie betäubt fühlte er sich dennoch, als er nach insgesamt fünf Tagen aus dem Krankenhaus als MS-Patient entlassen wurde.

Was ist Multiple Sklerose? Multiple Sklerose ist eine schubweise auftretende Autoimmun-Erkrankung, bei der das Immunsystem irrtümlich die Hüllen (Markscheiden) der eigenen Nervenfasern angreift, wodurch es zu Entzündungen kommt. Die Folgen dieser Fehlreaktion sind so unterschiedlich, dass MS auch "Die Krankheit der tausend Gesichter" genannt wird. Typische Symptome sind Lähmungen, Schmerzen, Fatigue und auch Seh- und Gefühlsstörungen. Die Krankheit tritt in Schüben auf, mit denen sich immer wieder neue Symptome ausbilden können, die sich manchmal nur teilweise zurückbilden, wenn der Schub abgeklungen ist.



Es gibt viele Vorurteile über Multiple Sklerose, die größtenteils falsch sind. MS ist nicht ansteckend und hat auch nichts mit Muskelschwund zu tun. MS ist keine psychische Erkrankung, auch wenn Depressionen bei MS-Patienten verbreitet sind. MS ist nicht zwangsläufig tödlich und ist nicht gleichbedeutend mit einem Leben im Rollstuhl.

Das Leben neu ausrichten

"Am Anfang hat man vor allem die ganzen Klischees im Kopf. Ich dachte daran, dass ich unweigerlich im Rollstuhl landen würde", sagt Ney, der nach der Diagnose ein paar Tage brauchte, um sich zu sammeln. Er ging viel spazieren, dachte nach, recherchierte und machte sich einen Plan.