Verschwundene Liegestühle Auf der Buga in Erfurt wird geklaut

Offenbar haben die Ausstatter genau den richtigen Geschmack getroffen. Die Liegestühle sind bei diebischen Buga-Besuchern äußerst beliebt. Das Buga-Eigentum wird geklaut - in Größenordnungen. Es ist die Rede davon, dass mittlerweile über 100 Liegestühle verschwunden sind - also jeder Dritte.

Zwei Buga-Besucher wurden in flagranti mit dem Liegestuhl unterm Arm am Ausgangsdrehkreuz erwischt und angezeigt. Kathrin Taut zählt regelmäßig alles durch. 65 Sonnenschirme müssen es sein. Dutzende Sonnensegel. Sitzsäcke "Die werden nicht geklaut, die sind offenbar zu unhandlich, zu schwer."

Zwei Buga-Besucher wurden in flagranti an einem der Ausgangsdrehkreuze erwischt. Sie hatten einen Liegestuhl unterm Arm. Bildrechte: Martin Moll/MDR

"Wir wollten, dass es bis zum letzten Tag und für jeden Buga-Besucher gemütlich ist", sagt Kathrin Taut. Doch von den ersten 22 in die Wiese gesteckten Leuchten wurden gleich am ersten Wochenende drei gestohlen. Es mussten schon Neue nachbestellt werden. "Jeden Tag verschwinden zwei, drei Leuchten. Es ist schon krass."

Weniger auffällig und dennoch ärgerlich ist der Samenklau. Ja auch den gibt es, auch wenn der hier nicht in der Besenkammer stattfindet sondern in aller Öffentlichkeit mitten in den Beeten.

"Die Buga-Besucher finden die Pflanzung auf den Beetflächen so toll und knipsen sich einfach die Knospen ab. Doch die Flächen befinden sich im gärtnerischen Wettbewerb und für die Gärtner gibt das dann Abzüge in der Bewertung", macht Christine Karpe klar.

Wobei im Einsatz immer nur 150 sind, die anderen drehen sich in Waschmaschinen. "Wir tauschen die Rutschsäcke regelmäßig aus und an Tagen, an denen viel los ist, laufen wir alle 20 Minuten von unten nach oben. Dann wir so viel gerutscht, dass wir die Säcke von der unteren Truhe wieder die Treppen hoch nach oben schleppen müssen", sagt Kathrin Taut.