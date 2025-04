Auf dem Domplatz startet am Samstag der Erfurter Altstadtfrühling. Das erste große Volksfest der Saison wird erstmals von einer privaten Firma organisiert. Traditionell richtet die Stadt Erfurt die Großveranstaltung aus, die in diesem Jahr wegen personeller Engpässe in der Verwaltung zunächst auszufallen drohte.