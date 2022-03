Auf dem Domplatz in Erfurt haben am Sonntag laut Polizeiangaben bis zu 700 Menschen gegen die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen demonstriert. Zu der angemeldeten "Großkundgebung für eine freie Impfentscheidung" hatte die Kleinstpartei "Bürger für Thüringen" aufgerufen.

Viele der Menschen, die in Erfurt gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht demonstrierten, trugen - anders als die Polizisten - keine Masken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Versammlung war am Bundesarbeitsgericht angemeldet worden, was die Stadt aber untersagte. Bei der Kundgebung in einem abgesperrten Bereich auf dem Domplatz galt Maskenpflicht. Zahlreiche Teilnehmer trugen keine Maske und blieben außerhalb des vorgesehenen Bereichs stehen. Nach der Kundgebung zogen laut Polizei etwa 100 Personen unangemeldet vom Domplatz zum Anger, dort löste sich der Zug auf.